Дрэймонд Грин: сейчас «Уорриорз» — средняя команда в атаке и слабая в защите

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал причины слабой игры команды на старте нынешнего сезона. Действующий чемпион НБА в последней игре потерпел крупное поражение от «Финикс Санз» — 105:134.



«На данный момент у нас нет необходимого желания играть в обороне. Его просто нет. Ситуацию нужно исправлять, и начинать надо с меня. Я позабочусь о том, чтобы мы изменили отношение к делу. Ну а пока этого не случилось, «Уорриорз» — средняя команда в атаке и слабая в защите.



Я не думаю, что это станет нашим отличительным признаком на всю оставшуюся часть сезона, но нужно менять расклады. Необходимо принять то, что мы обязаны отрабатывать в обороне», — цитирует Грина Clutch Points.



В четырёх матчах на старте сезона «Голден Стэйт» потерпел два поражения. В следующем туре «Уорриорз» сыграют с «Майами Хит».