Дрэймонд Грин: сейчас «Уорриорз» — средняя команда в атаке и слабая в защите

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал причины слабой игры команды на старте нынешнего сезона. Действующий чемпион НБА в последней игре потерпел крупное поражение от «Финикс Санз» — 105:134.
«На данный момент у нас нет необходимого желания играть в обороне. Его просто нет. Ситуацию нужно исправлять, и начинать надо с меня. Я позабочусь о том, чтобы мы изменили отношение к делу. Ну а пока этого не случилось, «Уорриорз» — средняя команда в атаке и слабая в защите.
Я не думаю, что это станет нашим отличительным признаком на всю оставшуюся часть сезона, но нужно менять расклады. Необходимо принять то, что мы обязаны отрабатывать в обороне», — цитирует Грина Clutch Points.
В четырёх матчах на старте сезона «Голден Стэйт» потерпел два поражения. В следующем туре «Уорриорз» сыграют с «Майами Хит».
- 27 октября 2022
-
11:49
-
11:19
-
10:36
-
10:31
-
10:14
-
09:51
-
08:00
-
07:34
-
05:26
-
00:59
- 26 октября 2022
-
23:55
-
23:35
-
21:58
-
20:56
-
20:52
-
19:59
-
19:48
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
15:15
-
13:53
-
12:48
-
12:02
-
10:46
-
10:04
-
09:56
-
09:19
-
08:00
-
05:08
-
00:57
-
00:00
- 25 октября 2022
-
22:54
-
22:22
-
21:33