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Дрэймонд Грин: сейчас «Уорриорз» — средняя команда в атаке и слабая в защите

Дрэймонд Грин: сейчас «Уорриорз» — средняя команда в атаке и слабая в защите
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал причины слабой игры команды на старте нынешнего сезона. Действующий чемпион НБА в последней игре потерпел крупное поражение от «Финикс Санз» — 105:134.

«На данный момент у нас нет необходимого желания играть в обороне. Его просто нет. Ситуацию нужно исправлять, и начинать надо с меня. Я позабочусь о том, чтобы мы изменили отношение к делу. Ну а пока этого не случилось, «Уорриорз» — средняя команда в атаке и слабая в защите.

Я не думаю, что это станет нашим отличительным признаком на всю оставшуюся часть сезона, но нужно менять расклады. Необходимо принять то, что мы обязаны отрабатывать в обороне», — цитирует Грина Clutch Points.

В четырёх матчах на старте сезона «Голден Стэйт» потерпел два поражения. В следующем туре «Уорриорз» сыграют с «Майами Хит».

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