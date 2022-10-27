Стив Нэш отреагировал на своё первое удаление в тренерской карьере
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш прокомментировал заработанное им удаление в матче с «Милуоки Бакс» (99:110).
«Я просто заступался за своих игроков. Мне показалось, что Патти получил удар в горло от Янниса Адетокунбо прямо на глазах у судьи. Мне показалось, что это было несправедливо. Не думаю, что я вёл себя слишком демонстративно. Я был расстроен, что получил технический», – приводит слова Нэша ESPN.
Канадский специалист получил два технических замечания, его команда на тот момент вела «+4». Встреча закончилась победой «оленей» со счётом 110:99. Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка, 13 подборов и пять передач.
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