«Дайте ему чёртов шанс». Ирвинг жёстко ответил журналистам на вопрос о Бене Симмонсе
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг на послематчевой пресс-конференции высказался по поводу своего товарища по команде, Бена Симмонса.
«Слушайте, вы каждый раз задаёте мне эти вопросы про Бена на пресс-конференциях. Не забывайте, что он пропустил два года. Дайте ему чёртов шанс. Мы всегда поддерживаем его. Надо просто оставаться на его стороне. Вся команда подбадривает его и старается дать правильный заряд. Просто дайте ему играть.
В баскетболе выигрывает и проигрывает вся команда, дело не в Симмонсе. Это не индивидуальный вид спорта. Бен – часть команды, от него не требуется быть супергероем», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.
Напомним, сегодня «Бруклин Нетс» в гостях уступил «Милуоки Бакс» со счётом 99:110.
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