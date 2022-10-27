Гомельский назвал лучшего тяжёлого форварда НБА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо является лучшим тяжёлым форвардом в Национальной баскетбольной лиге.
Об этом он написал на своём сайте в ответ на вопрос одного из пользователей.
Сегодня, в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99. Самым результативным игроком встречи стал как раз Адетокунбо, набравший 43 очка, 13 подборов и пять передач.
Ранее Адетокунбо высказался о сравнениях с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
Адетокунбо «вырубил» партнёра по «Бакс» Робина Лопеса:
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