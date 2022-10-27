Леброн Джеймс назвал игрока, которого не хватает «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что калифорнийской команде в настоящий момент не хватает разыгрывающего Денниса Шрёдера. Шрёдер травмировал палец на руке. В середине октября сообщалось, что игрок должен перенести операцию, из-за чего пропустит приблизительно месяц.



«Нам не хватает не только Расса [Уэстбрука], нам не хватает Денниса Шрёдера — его способности влиять на ход игры», — сказал Леброн.



Напомним, 29-летний Шрёдер вернулся в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье. Условия сделки не разглашаются, но, по информации различных инсайдеров, стороны договорились о годовом контракте на сумму $ 2,64 млн.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэттл: