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«Он настоящий монстр». Экс-игрока НБА Бледсо арестовали за домашнее насилие

«Он настоящий монстр». Экс-игрока НБА Бледсо арестовали за домашнее насилие
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Разыгрывающий Эрик Бледсо был арестован по обвинению в домашнем насилии, сообщает TMZ. Это произошло всего через несколько часов после того, как стало известно о контракте баскетболиста с китайским клубом «Шанхай Шаркс».

Как сообщает источник, на Бледсо поступил звонок в полицию. По словам девушки, позвонившей в службу спасения, её ударил парень. После прибытия сотрудников полиции игрока арестовали и доставили в участок. Позднее Бледсо был освобождён под залог.

Вскоре после этого девушка Бледсо опубликовала в социальных сетях фото, на котором можно было увидеть следы удара игрока.

«Эти отношения не стоят того, чтобы оставаться в них. Домашнее насилие — реальность. Это было не впервые, но я сама осталась с ним, так что это моя вина. Эрик Бледсо — настоящий монстр!» — написала девушка, но вскоре удалила публикацию.

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