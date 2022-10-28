«Команды разных уровней». Анзулович высказался после разгрома «Енисея» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович дал комментарий после разгромного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча состоялась 27 октября в Москве и завершилась со счётом 102:66 в пользу армейцев.
«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня мы увидели на площадке команды двух разных уровней. В начале матча мы ещё могли контролировать некоторые аспекты, но, когда пошла ротация, у нас не хватило качества, чтобы выдерживать ритм ЦСКА. Затем я дал шанс всем почувствовать высокий уровень баскетбола», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
В следующем матче «Енисей» сыграет с пермской «Пармой», а ЦСКА — с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
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