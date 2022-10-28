«Русским очень приятно». Американский эксперт по заложникам — об аресте Бриттни Грайнер

Эксперт Джонатан Фрэнкс, специализирующийся на переговорах по освобождению заложников, дал комментарий по поводу арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При ней обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
«Это троллинг — троллинг со стороны государственного субъекта. Каждый раз, когда Шерель [жена Бриттни Грайнер] появляется на телевидении, происходит что-то вроде землетрясения, все освещают это, потому что она очень рьяно выступает в защиту своей супруги. А потом люди обращаются с вопросами в Белый дом, и там изо всех сил пытаются на них ответить.
Я уверен, что русским очень приятно наблюдать за этим хаосом и чувствовать, что они могут спровоцировать его в любое время, повлияв тем или иным образом на условия содержания Бриттни в тюрьме.
Раньше мы не торопились [идти на схожие предложения России] и говорили, что это невозможно. Но теперь инициатива исходит от нас. Однако сейчас не торопятся уже русские. Это действительно похоже на игру», — приводит слова Фрэнкса Insider.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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