Президент ЦСКА рассказал, когда прооперируют травмированного Семёна Антонова

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин сообщил вчера, что баскетболист команды Семён Антонов будет прооперирован 28 октября. После этого станут ясны сроки его восстановления.

«Антонов порвал ахилл, выбыл на длительный срок. Завтра будет прооперирован, после этого станут ясны сроки восстановления», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Напомним, Семён Антонов получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (102:75). Игра состоялась 23 октября. На матч с «Енисеем» армейцы вышли в майках в поддержку травмированного баскетболиста.

В настоящий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. На его счету шесть побед и ни одного поражения.

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