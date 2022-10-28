Разыгрывающий «Зенита» Калеб Хомсли ответил на вопрос о жизни в России

Разыгрывающий «Зенита» Калеб Хомсли рассказал, нравится ли ему жить в России и были ли у него какие-то стереотипы о нашей стране.

«Мне очень нравится в Санкт-Петербурге. Да, погода могла бы быть и получше, но мне тут действительно нравится. Со мной живёт моя жена, она приехала сразу. Остальные члены семьи пока нет, но мама жены приедет к нам ближе к концу сезона.

У меня не было никаких стереотипов о России, мне тут хорошо. Наслаждаюсь временем, которое провожу в России, играю в баскетбол. Здесь много американцев, и им всем тут тоже нравится», — приводит слова Хомсли пресс-служба «Зенита».

Напомним, Калеб Хомсли подписал контракт с санкт-петербургским клубом в июле 2022 года.

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