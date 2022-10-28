Дрэймонд Грин восторженно описал эмоции от финта Стефена Карри в матче с «Майами»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин эмоционально высказался об игре партнёра по команде Стефена Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (123:110).

За 5:30 до окончания четвёртой четверти Карри получил мяч на трёхочковой дуге, тройным кроссовером раскачал атакующего защитника «Хит» Тайлера Хирроу, который после финта потерял равновесие и чуть не упал на паркет. Стефен при этом заработал важные три очка для команды.

«Чёрт, он чуть не упал. Это был потрясающий финт. Он поймал его в нужный момент. Тайлер оставил позади ногу, он будто был мёртв в этот момент. Стеф невероятен. Он отлично играет в начале этого года, чего и следовало ожидать. Но он по-прежнему продолжает набирать форму, и это реально пугает. Довольно интересно понаблюдать за тем, на что ещё будет способен этот парень», — цитирует Грина Clutch Points.

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