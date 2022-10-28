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Уиггинс: надеюсь, люди будут ценить меня так же, как Грина, Томпсона и Карри

Уиггинс: надеюсь, люди будут ценить меня так же, как Грина, Томпсона и Карри
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рассказал, что хочет стать легендой команды, как его некоторые звёздные одноклубники.

«Надеюсь, что к тому моменту, когда я закончу играть в баскетбол, люди будут ценить меня так же, как Андре Игуодалу, Дрэймонда Грина, Клэя Томпсона и Стефена Карри», — приводит слова Уиггинса NBA Central.

Ранее главный тренер «Уорриорз» высоко оценил игру Уиггинса в первых матчах нового сезона НБА. В минувшем сезоне форвард принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи. В последнем матче с «Майами» Эндрю набрал 33 очка и помог команде одержать победу.

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