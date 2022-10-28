Гомельский объяснил разницу между Райковичем и Итудисом

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что северомакедонский наставник ЦСКА Эмил Райкович склонен больше доверять игрокам, чем предыдущий главный тренер армейцев, грек Димитрис Итудис. Итудис покинул пост наставника красно-синих по окончании предыдущего сезона Единой лиги ВТБ.
«Райкович больше доверяет своим игрокам, чем Итудис. Он готов предоставлять свои игрокам больше свободы для импровизаций, но всегда готов вмешаться, если что-то пошло не так. Мне кажется, что Райкович понимает, что для успешного выступления по ходу сезона игроки должны получать от своей деятельности на площадке удовольствие. Давайте дождёмся сложных матчей с сильными соперниками. Тогда можно будет давать более объективные оценки и тренеру, и команде», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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