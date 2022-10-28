Семён Антонов успешно перенёс операцию на ахилле

Форвард ЦСКА Семён Антонов успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии правой ноги, сообщает официальный сайт ЦСКА.
«Операция проведена специалистами одной из ведущих клиник Финляндии и завершилась успешно. По завершении первичного этапа восстановления под присмотром хирургов Семен вернётся в Москву, где будет продолжать реабилитацию на базе клуба. Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — гласит сообщение пресс-службы клуба.
Напомним, Семён Антонов получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (102:75). Игра состоялась 23 октября. На матч с «Енисеем» армейцы вышли в майках в поддержку травмированного баскетболиста.
В настоящий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. На его счету шесть побед и ни одного поражения.
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