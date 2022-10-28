День в компании легенды НБА Скотти Пиппена обойдётся желающим в $ 333 тыс.

Американский продавец предметов роскоши Neiman Marcus предлагает желающим провести день в компании легендарного игрока НБА Скотти Пиппена и его сына Скотти Пиппена-младшего, играющего за «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Patch.



Желающие воспользоваться подобной возможностью должны будут заплатить $ 333,333 тыс. День в Лос-Анджелесе с семьёй Пиппенов включает в себя игру в баскетбол с шестикратным чемпионом НБА Скотти Пиппеном, частный ужин, а также дегустацию бурбона бывшего баскетболиста.



При этом подчёркивается, что поездка в Лос-Анджелес и обратно не входит в стоимость.



Скотти Пиппен планирует пожертвовать $ 278 тыс. от доходов с данного предложения на благотворительность.

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