«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в 5-м туре Евролиги

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой «Фенербахче» со счётом 88:79.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 25 очков. 19 баллов на свой счёт записал Марко Гудурич. 11 баллов на счету Джонатана Мотли.



В составе «Анадолу Эфес» 19 очков набрал Василие Мицич. 14 очков набрал Амаду-Амат М'Байе. 12 баллов на свой счёт записал Элайджа Брайант.



В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с «Баварией» в Германии. Встреча состоится 3 ноября, начало — в 22:30 мск. «Фенербахче» в 6-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Встреча пройдёт в Барселоне 4 ноября, начало — в 22:30 мск.