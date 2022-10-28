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«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в 5-м туре Евролиги

«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в 5-м туре Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой «Фенербахче» со счётом 88:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 25 очков. 19 баллов на свой счёт записал Марко Гудурич. 11 баллов на счету Джонатана Мотли.

В составе «Анадолу Эфес» 19 очков набрал Василие Мицич. 14 очков набрал Амаду-Амат М'Байе. 12 баллов на свой счёт записал Элайджа Брайант.

В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с «Баварией» в Германии. Встреча состоится 3 ноября, начало — в 22:30 мск. «Фенербахче» в 6-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Встреча пройдёт в Барселоне 4 ноября, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
28 октября 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 88
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Мицич - 19, М'Байе - 14, Брайант - 12, Клайберн - 8, Балбай - 6, Жижич - 6, Данстон - 5, Пляйсс - 5, Гази - 2, Полонара - 2, Арна, Тунджер
Фенербахче: Уилбекин - 25, Гудурич - 19, Мотли - 11, Эдвардс - 10, Букер - 8, Хэйс - 7, Джекири - 4, Калатес - 4, Бирсен, Махмутоглу, Пьерр, Хазер
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