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Комиссионер НБА предложил изменить драфт-лотерею

Комиссионер НБА предложил изменить драфт-лотерею
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Комиссионер НБА Адам Сильвер предложил внести изменения в традиционную драфт-лотерею в качестве борьбы с танкингом в лиге. Суть изменений заключается в том, что команда не сможет выбирать в топ-3 два года подряд.

«Мне нравится идея изменения в драфт-лотерею. Конечно, мы понимаем, что таким образом не сможем остановить танкинг в принципе, но благодаря этому можно попытаться избежать ситуаций, когда команды не борются в конце сезона. Культура поражений не будет вредить молодёжи», — приводит слова Сильвера Yahoo Sports.

Часть менеджеров в клубах НБА уже высказались против возможных изменений.

Стоит отметить, что «Хьюстон Рокетс» в 2021 году получил второй выбор на драфте, а минувшим летом выбирал третьим.

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