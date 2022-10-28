Комиссионер НБА предложил изменить драфт-лотерею

Комиссионер НБА Адам Сильвер предложил внести изменения в традиционную драфт-лотерею в качестве борьбы с танкингом в лиге. Суть изменений заключается в том, что команда не сможет выбирать в топ-3 два года подряд.



«Мне нравится идея изменения в драфт-лотерею. Конечно, мы понимаем, что таким образом не сможем остановить танкинг в принципе, но благодаря этому можно попытаться избежать ситуаций, когда команды не борются в конце сезона. Культура поражений не будет вредить молодёжи», — приводит слова Сильвера Yahoo Sports.



Часть менеджеров в клубах НБА уже высказались против возможных изменений.



Стоит отметить, что «Хьюстон Рокетс» в 2021 году получил второй выбор на драфте, а минувшим летом выбирал третьим.