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Результаты всех матчей Евролиги 28 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 28 октября, турнирная таблица
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Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете переиграла мюнхенскую «Баварию» в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Вильдоса, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов на счету Бена Бентила. В составе гостей паркета 18 очков набрал Кассиус Уинстон.

В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой «Фенербахче» со счётом 88:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 25 очков. В составе «Анадолу Эфес» 19 очков набрал Василие Мицич.

В ещё одном матче игрового дня французский АСВЕЛ одержал победу над испанской «Басконией». Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась со счётом 87:61 в пользу хозяев паркета. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Ретин Обасоан и Джона Мэтьюс, набравшие по 13 очков. В составе испанского клуба 14 очков набрал Рокас Гедрайтис.

В другом матче дня испанская «Барселона» одержала победу над «Олимпией Милан». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 74:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Тоби, набравший 13 очков. В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Брэндон Дэвис.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
28 октября 2022, пятница. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
78 : 72
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда: Вильдоса - 20, Бентил - 12, Добрич - 12, Недович - 11, Мартин - 9, Петрушев - 6, Лазаревич - 4, Митрович - 2, Холланд - 2, Иванович, Лазич, Маркович
Бавария: Уинстон - 18, Лучич - 12, Харрис - 10, Рабит - 8, Уолден - 6, Уэйлер-Бэбб - 6, Ципсер - 6, Ярамаз - 4, Гиллеспи - 2, Бонга, Вимберг, Обст
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
28 октября 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 88
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Мицич - 19, М'Байе - 14, Брайант - 12, Клайберн - 8, Балбай - 6, Жижич - 6, Данстон - 5, Пляйсс - 5, Гази - 2, Полонара - 2, Арна, Тунджер
Фенербахче: Уилбекин - 25, Гудурич - 19, Мотли - 11, Эдвардс - 10, Букер - 8, Хэйс - 7, Джекири - 4, Калатес - 4, Бирсен, Махмутоглу, Пьерр, Хазер
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
28 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
87 : 61
Баскония
Витория, Испания
АСВЕЛ: Мэтьюс - 13, Обасоан - 13, Лайти - 11, Фалл - 11, Пон - 10, Нуа - 9, де Коло - 7, Кауди - 6, Рисашер - 5, Джексон-Картрайт - 2, Полите, Тайус
Баскония: Гедрайтис - 14, Томпсон - 11, Костелло - 8, Котсар - 8, Седекерскис - 6, Хенри - 5, Ховард - 5, Хоммс - 4, Диес, Куруц, Маринкович, Райэсте
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
28 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 56
Олимпия Милан
Милан, Италия
Барселона: Тоби - 13, Хиггинс - 11, Саторански - 9, Веселы - 7, Ннаджи - 7, Калинич - 6, Абринес - 5, Лапровиттола - 5, Паули - 4, Шанлы - 4, Йокубайтис - 3, Да Силва
Олимпия Милан: Дэвис - 18, Бэрон - 7, Холл - 7, Хайнс - 6, Пэнгос - 5, Тонут - 5, Фойгтман - 5, Мелли - 2, Датоме - 1, Альвити, Риччи, Томас
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