Результаты всех матчей Евролиги 28 октября, турнирная таблица

Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете переиграла мюнхенскую «Баварию» в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Вильдоса, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов на счету Бена Бентила. В составе гостей паркета 18 очков набрал Кассиус Уинстон.
В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой «Фенербахче» со счётом 88:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 25 очков. В составе «Анадолу Эфес» 19 очков набрал Василие Мицич.
В ещё одном матче игрового дня французский АСВЕЛ одержал победу над испанской «Басконией». Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась со счётом 87:61 в пользу хозяев паркета. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Ретин Обасоан и Джона Мэтьюс, набравшие по 13 очков. В составе испанского клуба 14 очков набрал Рокас Гедрайтис.
В другом матче дня испанская «Барселона» одержала победу над «Олимпией Милан». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 74:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Тоби, набравший 13 очков. В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Брэндон Дэвис.
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