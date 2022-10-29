«Орландо» прервал 5-матчевую серию поражений со старта сезона, разгромив «Шарлотт»
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В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:93, которая стала для них первой в сезоне, прервавшей 5-матчевую серию поражений.
Самый значительный вклад в победу «Мэджик» внёс 19-летний итальяно-американский лёгкий форвард Паоло Банкеро, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 6 передач. Лучшая результативность в составе «Хорнетс» у лёгкого форварда Гордона Хэйворда – 15 очков, 6 подборов и 3 передачи.
В следующем матче «Орландо» начнёт выездную серию игрой с «Даллас Маверикс» (в ночь на понедельник, 31 октября), а «Шарлотт» примет «Голден Стэйт Уорриорз» (в ночь на воскресенье, 30 октября).
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Бамба - 19, Картер - 15, Вагнер - 13, Бол - 11, Океке - 10, Хэмптон - 9, Росс - 5, Скофилд - 5, Хьюстан - 3, Харрис - 2, Айзек, Вагнер, Саггс, Фульц, Харрис, Энтони
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 18, Ричардс - 14, Убре - 12, Букнайт - 11, Маледон - 8, Уильямс - 7, Макдэниелс - 6, Вашингтон - 5, Джонс - 4, Смит - 4, Макгауэнс - 2, Пламли - 2, Болл, Мартин, Розир, Тор
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