«Орландо» прервал 5-матчевую серию поражений со старта сезона, разгромив «Шарлотт»

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:93, которая стала для них первой в сезоне, прервавшей 5-матчевую серию поражений.

Самый значительный вклад в победу «Мэджик» внёс 19-летний итальяно-американский лёгкий форвард Паоло Банкеро, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 6 передач. Лучшая результативность в составе «Хорнетс» у лёгкого форварда Гордона Хэйворда – 15 очков, 6 подборов и 3 передачи.

В следующем матче «Орландо» начнёт выездную серию игрой с «Даллас Маверикс» (в ночь на понедельник, 31 октября), а «Шарлотт» примет «Голден Стэйт Уорриорз» (в ночь на воскресенье, 30 октября).