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Наставник «Зенита» ответил на вопрос про травмированных игроков

Наставник «Зенита» ответил на вопрос про травмированных игроков
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (91:53), отметив проблемы в составе из-за травмированных игроков.

«В этой игре мы постарались играть так хорошо, как можем, — на больших скоростях, внимательно в защите и нападении. Да, у нас были некоторые ошибки, но в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выглядели сегодня. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу.

Как самочувствие травмированных игроков? Ох, если честно, это первый раз в моей жизни, когда у меня оказываются травмированными сразу четверо игроков, которые выступают более-менее на одной позиции, — Зубков, Торопов, Клименко и Соломон. Это просто невероятно, но иногда жизнь заставляет тебя пройти через это, и тебе больше ничего не остаётся, кроме как найти выход», — цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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