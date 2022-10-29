Определён MVP 5-го тура Евролиги

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Лоренцо Браун стал MVP 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с «Панатинаикосом» (85:74) Браун записал себе в актив 22 очка (7/10 двухочковых, 2/3 трёхочковых, 2/2 штрафных), шесть подборов, девять результативных передач и два перехвата при рейтинге эффективности 33 балла. Лоренцо во второй раз в карьере стал MVP Евролиги.



В пятёрку лучших игроков тура также вошли баскетболист «Реала» Габриэль Дек (33 балла), игрок «Монако» Эли Окобо (28 баллов), баскетболист «Валенсии» Крис Джонс (28 баллов) и ещё один игрок «Реала» Уолтер Таварес (27 баллов).

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