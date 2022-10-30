Клэй Томпсон назвал шесть лучших снайперов в истории НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз», американец Клэй Томпсон привёл свой актуальный список шести лучших снайперов в истории лиги.
В список попали Стефен Карри, Реджи Миллер, Рэй Аллен, Кевин Дюрант и Ларри Бёрд. Также Томпсон включил себя.
«Пять лучших снайперов в истории? Ох, чуваки… Стеф, Реджи, Рэй… это так тяжело… Я. Я буду здесь. И я должен выбрать Кевина Дюранта и Ларри Бёрда», – сказал Томпсон в рамках выпуска YouTube-подкаста All The Smoke.
Ранее в интервью Томпсон двумя словами описал приход в «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, выступавшего за команду с 2016 по 2019 год и дважды ставшего победителем чемпионата в её составе.
Новость по темеТомпсон двумя словами описал свою реакцию на приход Дюранта в «Уорриорз» в 2016 году
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