42-летний центровой «Майами» начал 20-й сезон в НБА. Он — самый возрастной игрок в лиге

В эти минуты на паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Майами Хит». На момент написания новости идёт вторая четверть, хозяева площадки ведут в счёте.
В этой игре принимает участие 42-летний американский центровой «Майами» Юдонис Хаслем. Для него это 20-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Хаслем выступает за «Хит» с сезона-2003/2004. Он трижды становился чемпионом с «Майами» (2006, 2012, 2013). Сам баскетболист перед стартом анонсировал, что это будет его последний сезон в карьере.
На сегодня он является самым возрастным игроком в лиге. В истории он – пятый по возрасту (42 года и 142 дня). Рекордсменом является Кевин Уиллис, игравший в возрасте 44 лет и 224 дней. Также старше Хаслема в списке рекордсменов Роберт Пэриш, Винс Картер и Дикембе Мутомбо.
Лучший год по результативности Хаслем выдал в сезоне-2007/2008, когда в среднем за игру набирал 12 очков. Его лучшие кампании по числу подборов – 2004/2005 (9,1 за игру) и 2007/2008 (9,0).
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