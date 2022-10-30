Бен Симмонс эмоционально высказался о перспективах «Бруклин Нетс» после пяти поражений
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс эмоционально высказался о перспективах команды в текущем сезоне НБА. Баскетболист уверен, что «Нетс» могут побороться за чемпионство, несмотря на неудачный старт.
«Чёрт возьми! Я верю, что мы можем стать лучшей командой в НБА», — сказал Симмонс на пресс-конференции после матча.
«Бруклин» неудачно начал новый сезон НБА. На счету команды лишь одна победа и пять поражений. В данный момент «Нетс» располагаются на 14-м месте в таблице Восточной конференции. В своём последнем матче «Бруклин» уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 116:125. Симмонс в этой игре набрал девять очков, сделал восемь подборов и отдал девять результативных передач.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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