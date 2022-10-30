Американский журналист связал проблемы «Бруклина» с уходом из клуба Прохорова

Известный американский журналист Билл Симмонс раскритиковал текущий менеджмент клуба «Бруклин Нетс», который несёт ответственность за трансферную политику и ответственен в том числе за неудачные результаты команды.
По мнению эксперта, приобретение разыгрывающего Бена Симмонса в начале этого года было ошибкой. Отметим, что баскетболист неоднократно получал критику за пассивность и низкую результативность на старте нового сезона. Также Билл Симмонс считает, что после смены владельца «прогнил фронт-офис» клуба. Миллиардер Михаил Прохоров продал «Нетс» в августе 2019 года.
«Нэш, очевидно, неплохой вариант для «Нетс», но сделка с Беном Симмонсом была катастрофой, Кайри Ирвинг — один из самых отвлекающих факторов в новейшей истории НБА, а фронт-офис абсолютно прогнил за два с лишним года», — написал Симмонс в своих социальных сетях.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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