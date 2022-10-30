Адетокунбо высказался касательно старта его команды в этом сезоне с результатом 5-0

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу успешного начала сезона.

«У нас отличная команда, но важно не терять скромности и не обольщаться. Я помню 2018 год, мы стартовали с результатом 7-0, но не стали чемпионами. Так что эти победы сейчас ничего не значат», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:115, которая стала для них пятой кряду со старта сезона. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл, набрав 34 очка и сделав 17 подборов.

В следующем матче «Милуоки» примет «Детройт Пистонс» (в ночь на вторник, 1 ноября).