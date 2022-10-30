Адетокунбо высказался касательно старта его команды в этом сезоне с результатом 5-0
Поделиться
Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу успешного начала сезона.
«У нас отличная команда, но важно не терять скромности и не обольщаться. Я помню 2018 год, мы стартовали с результатом 7-0, но не стали чемпионами. Так что эти победы сейчас ничего не значат», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.
Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:115, которая стала для них пятой кряду со старта сезона. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл, набрав 34 очка и сделав 17 подборов.
В следующем матче «Милуоки» примет «Детройт Пистонс» (в ночь на вторник, 1 ноября).
Комментарии
- 30 октября 2022
-
17:57
-
17:46
-
16:29
-
15:43
-
15:24
-
14:26
-
13:52
-
13:28
-
13:04
-
12:52
-
12:15
-
11:42
-
11:22
-
10:50
-
10:19
-
09:44
-
09:12
-
08:00
-
06:52
-
06:07
-
04:49
-
04:00
-
02:10
-
00:16
- 29 октября 2022
-
23:30
-
22:58
-
22:30
-
21:30
-
20:00
-
19:00
-
18:36
-
18:00
-
16:17
-
15:50
-
14:52
Партнерский контент