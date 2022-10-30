Игроки «Бруклина» провели закрытое собрание без тренера после поражения от «Индианы»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал о том, что команда провела закрытое собрание без главного тренера Стива Нэша после поражения в матче с «Индианой Пэйсерс».

По словам австралийца, встреча была «открытой и честной».

«Бруклин» неудачно начал новый сезон НБА. На счету команды лишь одна победа и пять поражений. В данный момент «Нетс» располагаются на 14-м месте в таблице Восточной конференции. В своём последнем матче «Бруклин» уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 116:125. Симмонс в этой игре набрал девять очков, сделал восемь подборов и отдал девять результативных передач.

Раннее лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал поражение своей команды в матче с «Индианой».