Стив Нэш отреагировал на скандальные публикации Ирвинга в соцсетях
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш дал комментарий по поводу публикаций разыгрывающего своей команды Кайри Ирвинга в социальных сетях.
Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.
«Организация обсудила этот вопрос с Кайри. Я не разделяю его взглядов. Очевидно, я считаю, что мы все поддерживаем ценности инклюзивности, равенства и осуждаем разжигание ненависти на любой почве», — сказал Нэш на послематчевой пресс-конференции.
Раннее известный баскетболист Энес Кантер Фридом, пребывающий в статусе свободного агента, обратился к владельцу «Бруклин Нетс» Джо Цаю.
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