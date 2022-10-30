Стив Нэш отреагировал на скандальные публикации Ирвинга в соцсетях

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш дал комментарий по поводу публикаций разыгрывающего своей команды Кайри Ирвинга в социальных сетях.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Организация обсудила этот вопрос с Кайри. Я не разделяю его взглядов. Очевидно, я считаю, что мы все поддерживаем ценности инклюзивности, равенства и осуждаем разжигание ненависти на любой почве», — сказал Нэш на послематчевой пресс-конференции.

Раннее известный баскетболист Энес Кантер Фридом, пребывающий в статусе свободного агента, обратился к владельцу «Бруклин Нетс» Джо Цаю.