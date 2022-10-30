Зайон Уильямсон вернулся после травмы в матче с «Клипперс»
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22-летний форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон вышел в стартовой пятёрке на матч с «Лос-Анджелес Клипперс».
После первой четверти счёт в матче 22:15 в пользу команды из Лос-Анджелеса.
Напомним, игрок травмировал заднюю поверхность бедра в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз», неудачным образом приземлившись на паркет в начале четвёртой четверти, из-за чего пропустил сразу несколько игр.
Уильмсон был первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 он испытывал проблемы с коленом.
В нынешнем сезоне Уильямсон набирал 22,0 очка, делал 6,7 подбора, 2,3 передачи и 2,0 перехвата в среднем за матч.
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