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«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Клипперс» благодаря дабл-даблу Уильямсона

«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Клипперс» благодаря дабл-даблу Уильямсона
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Завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Счёт встречи — 112:91 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 22 очка. Стоит отметить также игру Зайона Уильямсона, который провёл первый матч после травмы, полученной в игре с «Ютой Джаз». Он набрал 21 очко, сделал 12 подборов и семь передач.

Следующий матч подопечные Тайрона Лю проведут также дома. 1 ноября в 05:30 по московскому времени команда начнёт игру с «Хьюстон Рокетс». «Пеликанс» 3 ноября проведут гостевую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс», единственной командой чемпионата, которая на данный момент не имеет ни одной победы.

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
91 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 18, Джордж - 14, Моррис - 12, Джексон - 9, Уолл - 8, Кеннард - 7, Бостон - 6, Мэнн - 6, Зубац - 4, Коффи - 4, Батюм - 3, Браун, Диабате, Ковингтон, Леонард, Престон
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 22, Уильямсон - 21, Маршалл - 17, Мёрфи - 15, Нэнс - 15, Валанчюнас - 11, Грэм - 9, Хэйс - 2, Альварадо, Джонс, Дэниэлс, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Эрнангомес
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