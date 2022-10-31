«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Клипперс» благодаря дабл-даблу Уильямсона

Завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Счёт встречи — 112:91 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 22 очка. Стоит отметить также игру Зайона Уильямсона, который провёл первый матч после травмы, полученной в игре с «Ютой Джаз». Он набрал 21 очко, сделал 12 подборов и семь передач.

Следующий матч подопечные Тайрона Лю проведут также дома. 1 ноября в 05:30 по московскому времени команда начнёт игру с «Хьюстон Рокетс». «Пеликанс» 3 ноября проведут гостевую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс», единственной командой чемпионата, которая на данный момент не имеет ни одной победы.