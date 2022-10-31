«Кандидаты на увольнение». Владимир Гомельский — о трёх главных тренерах в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о начале сезона в НБА, а также высказал мнение, что наставник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм, главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс и возглавляющий «Бруклин Нетс» Стив Нэш являются главными кандидатами на увольнение.
«Неудачный старт не всегда означает неудачный сезон. Но я бы хотел сказать, что в баскетбол играют не имена игроков, а сами игроки. То, как выглядит на площадке Уэстбрук, просто удивляет. Дэвис явно не вошёл в свою лучшую форму. И хотелось бы увидеть в исполнении «Лейкерс» хоть что-то напоминающее игру в защите. Почти то же самое можно сказать О Дюранте и Кайри, об Эмбииде и игроках «Филы», выходящих со скамейки. Я всегда сочувствую тренерам. Понятно, что Хэм, Риверс и Нэш — кандидаты на увольнение. Ни один из них оказался не способен мотивировать своих игроков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
- 31 октября 2022
-
10:55
-
10:48
-
10:02
-
08:00
-
07:00
-
05:29
-
03:37
-
03:20
-
00:26
-
00:11
- 30 октября 2022
-
22:45
-
22:03
-
21:52
-
20:51
-
19:50
-
18:58
-
18:51
-
17:57
-
17:46
-
16:29
-
15:43
-
15:24
-
14:26
-
13:52
-
13:28
-
13:04
-
12:52
-
12:15
-
11:42
-
11:22
-
10:50
-
10:19
-
09:44
-
09:12
-
08:00