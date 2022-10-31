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«Кандидаты на увольнение». Владимир Гомельский — о трёх главных тренерах в НБА

«Кандидаты на увольнение». Владимир Гомельский — о трёх главных тренерах в НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о начале сезона в НБА, а также высказал мнение, что наставник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм, главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс и возглавляющий «Бруклин Нетс» Стив Нэш являются главными кандидатами на увольнение.

«Неудачный старт не всегда означает неудачный сезон. Но я бы хотел сказать, что в баскетбол играют не имена игроков, а сами игроки. То, как выглядит на площадке Уэстбрук, просто удивляет. Дэвис явно не вошёл в свою лучшую форму. И хотелось бы увидеть в исполнении «Лейкерс» хоть что-то напоминающее игру в защите. Почти то же самое можно сказать О Дюранте и Кайри, об Эмбииде и игроках «Филы», выходящих со скамейки. Я всегда сочувствую тренерам. Понятно, что Хэм, Риверс и Нэш — кандидаты на увольнение. Ни один из них оказался не способен мотивировать своих игроков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.


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