Деррик Роуз: я обращаюсь с мячом так, как будто это моя первая девушка
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз рассказал о своём отношении к баскетболу.
«У меня настоящая любовь к баскетболу. Я обращаюсь с мячом так, как будто это моя первая девушка, и этому же учу своего сына. В этом разница между игроками НБА и всеми остальными. Мы полностью в игре, все наши мысли об этой игре. Мы повсюду носим с собой этот мяч с самых малых лет», — приводит слова Роуза Fadeaway World.
У 34-летнего защитника долгая история травм, начиная с порванной крестообразной связки в плей-офф 2012 года. На протяжении всей своей карьеры он испытывал проблемы с обоими голеностопами и коленями.
Ранее Роуз рассказал о том, как сильно он изменился после множества травм, которые начали преследовать его с 2012 года.
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