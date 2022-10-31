Уэстбрук: мне очень нравится видеть, что у моих товарищей по команде всё получается

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу первой победы команды в чемпионате.
Напомним, сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:110.
«Мне очень нравится видеть, что у моих товарищей по команде всё получается. Я рад видеть, как преуспевают другие. Это вдохновляло меня на протяжении всей карьеры.
В этой игре я видел, как парни попадают в кольцо и выкладываются по полной. О чём ещё можно мечтать?», — приводит слова Уэстбрука ESPN.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, сделавший шесть подборов и восемь передач. Уэстбрук записал на свой счёт 18 очков (6 из 12 с игры), восемь подборов и восемь передач за 32 минуты. При этом он начинал игру на скамейке запасных.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
- 31 октября 2022
-
16:56
-
16:45
-
15:56
-
14:55
-
14:31
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
12:26
-
11:47
-
11:13
-
10:55
-
10:48
-
10:02
-
08:00
-
07:00
-
05:29
-
03:37
-
03:20
-
00:26
-
00:11
- 30 октября 2022
-
22:45
-
22:03
-
21:52
-
20:51
-
19:50
-
18:58
-
18:51
-
17:57
-
17:46
-
16:29
-
15:43
-
15:24
-
14:26
-
13:52