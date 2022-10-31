Уэстбрук: мне очень нравится видеть, что у моих товарищей по команде всё получается

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу первой победы команды в чемпионате.

Напомним, сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:110.

«Мне очень нравится видеть, что у моих товарищей по команде всё получается. Я рад видеть, как преуспевают другие. Это вдохновляло меня на протяжении всей карьеры.

В этой игре я видел, как парни попадают в кольцо и выкладываются по полной. О чём ещё можно мечтать?», — приводит слова Уэстбрука ESPN.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков, сделавший шесть подборов и восемь передач. Уэстбрук записал на свой счёт 18 очков (6 из 12 с игры), восемь подборов и восемь передач за 32 минуты. При этом он начинал игру на скамейке запасных.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: