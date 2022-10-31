Девин Букер: я ещё не достиг своего пика

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер считает, что ещё не достиг своего пика баскетбольной карьеры.

«Мне кажется, что я ещё не достиг своего пика. Я всегда пытаюсь становиться лучше и прогрессировать.

В баскетболе нельзя достичь совершенства, но я буду пытаться делать всё от меня зависящее, чтобы всё-таки сделать это. Таков мой настрой, таков мой подход», — приводит слова Букера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги Девин Букер в среднем набирает 29,3 очка, 5,5 передачи и 3,3 подбора. Всего Букер принял участие в шести играх, последняя из которых завершилась домашней победой над «Хьюстон Рокетс» (124:109).

19 трёшек подряд от защитника «Финикса» Девина Букера: