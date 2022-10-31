«Парма-Пари» одолела «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» одолела «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 76:74.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брайон Аллен, набравший 20 очков. Ещё 17 баллов на свой счёт записал Павел Антипин. 12 очков на счету Александра Платунова.



В составе «Енисея» 15 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер. 14 баллов на свой счёт записал Орландо Коулмен.



Следующий матч «Енисей» проведёт 5 ноября в Казахстане. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты местной «Астаны». «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Перми с московским ЦСКА, встреча состоится 5 ноября.