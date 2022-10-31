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«Парма-Пари» одолела «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Парма-Пари» одолела «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» одолела «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 76:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брайон Аллен, набравший 20 очков. Ещё 17 баллов на свой счёт записал Павел Антипин. 12 очков на счету Александра Платунова.

В составе «Енисея» 15 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер. 14 баллов на свой счёт записал Орландо Коулмен.

Следующий матч «Енисей» проведёт 5 ноября в Казахстане. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты местной «Астаны». «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Перми с московским ЦСКА, встреча состоится 5 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
31 октября 2022, понедельник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
74 : 76
Парма-Пари
Пермь, Россия
Енисей: Уорнер - 15, Коулмен - 14, Трушкин - 12, Герасимов - 9, Томпсон - 7, Викторов - 6, Гудумак - 5, Балашов - 4, Мотовилов - 2, Белянков, Загретдинов, Сонько
Парма-Пари: Аллен - 20, Антипов - 17, Платунов - 12, Джеймс - 8, Роберсон - 6, Диме - 4, Попов - 4, Шейко - 3, Перевалов - 2, Будин, Куров
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