Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Енисеем» (76:74).



«Это такая эмоциональная победа. Хочу поздравить всех ребят, всю организацию. Думаю, что порадовали болельщиков сегодня. Понимали, что на выезде в Красноярске всегда непросто играть: всегда команда с характером, плюс разница во времени. «Енисей» проповедует физически жёсткий баскетбол, готовились и понимали, что игра будет вот такая тяжёлая.



Нашей задачей было не дать «Енисею» создать преимущество в течение первых трёх четвертей, контролировать снайперов и подбор. Если снайперов нам удавалось контролировать, то на подборах сегодня отдали очень много мячей – 16 подборов на нашем щите. Этот момент нам нужно улучшать. Но мы дотерпели, играли в умное нападение.



Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга. Даже когда «Енисей» повёл в последние две минуты в концовке, говорили, что главное — отзащищаться, чтобы сравнять счёт и побороться за победу. По итогу это и получилось», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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