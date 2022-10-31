Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Енисеем»

Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Енисеем» (76:74).

«Это такая эмоциональная победа. Хочу поздравить всех ребят, всю организацию. Думаю, что порадовали болельщиков сегодня. Понимали, что на выезде в Красноярске всегда непросто играть: всегда команда с характером, плюс разница во времени. «Енисей» проповедует физически жёсткий баскетбол, готовились и понимали, что игра будет вот такая тяжёлая.

Нашей задачей было не дать «Енисею» создать преимущество в течение первых трёх четвертей, контролировать снайперов и подбор. Если снайперов нам удавалось контролировать, то на подборах сегодня отдали очень много мячей – 16 подборов на нашем щите. Этот момент нам нужно улучшать. Но мы дотерпели, играли в умное нападение.

Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга. Даже когда «Енисей» повёл в последние две минуты в концовке, говорили, что главное — отзащищаться, чтобы сравнять счёт и побороться за победу. По итогу это и получилось», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Новость по теме
«Парма-Пари» одолела «Енисей» в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022