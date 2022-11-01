Сергей Базаревич прокомментировал победу «Самары» над «Минском» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (80:68).
«Хотел бы поблагодарить соперников за хорошую игру. У них не всё удачно складывалось в последних матчах. На эту игру они были отлично настроены и атаковали с гораздо лучшим процентом, чем раньше. Мы же после достаточно лёгкой игры дома не были достаточно сфокусированы. Рады победить. Будем готовиться к следующим играм», — приводит слова Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Минск» проведёт 7 ноября на домашнем паркете. Соперниками минского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Самара» в следующем туре сыграет дома с московским МБА, встреча состоится 6 ноября.
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