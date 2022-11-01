Кайри Ирвинг избежит дисквалификации за распространение антисемитского фильма

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не подвергнется каким-либо дисциплинарным мерам со стороны клуба и лиги за распространение антисемитского фильма в своих социальных сетях, сообщает The New York Post.



НБА выступала с официальным заявлением, в котором заявила о неприемлемости любой ненависти в отношении кого-либо, в том числе и антисемитских высказываний. При этом в лиге не упоминали Ирвинга и, по сообщениям источника, не будут штрафовать или дисквалифицировать игрока, который уже удалил скандальный пост.



Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс также не стал отвечать, будут ли применяться какие-либо взыскания в отношении Ирвинга.



После скандальной публикации Ирвинг уже принял участие в обеих играх с «Индианой Пэйсерс», выходя в стартовой пятёрке.

Новость по теме Кайри Ирвинг сделал заявление после скандальной публикации в соцсети