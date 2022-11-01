Хомсли высказался по поводу игры с ЦСКА

Защитник «Зенита» Калеб Хомсли поделился ожиданиями о предстоящей встрече с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Ожидаю, что это будет тяжёлый матч. У них хорошая тренерская команда, у наших клубов есть долгая история противостояния. Так что надо просто выходить на паркет и сражаться владение за владением, относиться к этому матчу как к любому другому и попытаться стать лучше. Каждый раз в таких противостояниях, когда кто-то выигрывает несколько раз подряд, каждый следующий раз победить всё сложнее. Особенно это касается ЦСКА — у них отличный состав, отличный тренер. Так что будет нелегко», — приводит слова Хомсли сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча между армейцами и «Зенитом» состоится сегодня, 1 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск.