«Мне стыдно за это выступление». Ховард — о провале «Лейкерс» в сезоне-2021/22

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», ныне свободный агент Дуайт Ховард высказался о провальном сезоне «озёрников» в прошлом сезоне.



«Против нас каждая команда выходила с максимальным настроем и желанием, навязывали нам борьбу. Мы не справились с этой задачей, это отстой. Всё лето я переживал по этому поводу, думал о том, как мы бездарно проиграли и впустую потратили время в прошлом сезоне. Мне правда стыдно. Всё же у нас были определённые игроки, мы должны были сыграть лучше.



Конечно, я и сам виноват. Я мог играть лучше. И не важно, насколько я был нужен команде. Иногда я думал, что мы не должны надевать эту майку», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.



Ховард в межсезонье стал свободным агентом и до сих пор остаётся без клуба.

Новость по теме Дуайт Ховард заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»