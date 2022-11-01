Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мне стыдно за это выступление». Ховард — о провале «Лейкерс» в сезоне-2021/22

«Мне стыдно за это выступление». Ховард — о провале «Лейкерс» в сезоне-2021/22
Комментарии

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», ныне свободный агент Дуайт Ховард высказался о провальном сезоне «озёрников» в прошлом сезоне.

«Против нас каждая команда выходила с максимальным настроем и желанием, навязывали нам борьбу. Мы не справились с этой задачей, это отстой. Всё лето я переживал по этому поводу, думал о том, как мы бездарно проиграли и впустую потратили время в прошлом сезоне. Мне правда стыдно. Всё же у нас были определённые игроки, мы должны были сыграть лучше.

Конечно, я и сам виноват. Я мог играть лучше. И не важно, насколько я был нужен команде. Иногда я думал, что мы не должны надевать эту майку», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.

Ховард в межсезонье стал свободным агентом и до сих пор остаётся без клуба.

Новость по теме
Дуайт Ховард заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022