Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть «Автодор»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал предстоящую встречу с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.

«Автодор» – талантливая команда, имеющая в составе хороших исполнителей.



Ключами к победе должны стать наше превосходство под щитами и агрессивная защита против их быстрых отрывов», — приводит слова Перасовича официальный сайт команды.

«Мы подходим к предстоящему матчу в отличном настроении. Подготовка проходит в штатном режиме.



«Автодор» славится своим фирменным атакующим баскетболом. Наша задача – сдержать их быстрые отрывы. Будем рады горячей поддержке болельщиков на трибунах «Баскет-холла» и надеемся порадовать их положительным результатом», — сказал центровой УНИКСа Артём Зебелин.