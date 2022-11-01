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Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть «Автодор»

Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть «Автодор»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал предстоящую встречу с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.

«Автодор» – талантливая команда, имеющая в составе хороших исполнителей.

Ключами к победе должны стать наше превосходство под щитами и агрессивная защита против их быстрых отрывов», — приводит слова Перасовича официальный сайт команды.

«Мы подходим к предстоящему матчу в отличном настроении. Подготовка проходит в штатном режиме.

«Автодор» славится своим фирменным атакующим баскетболом. Наша задача – сдержать их быстрые отрывы. Будем рады горячей поддержке болельщиков на трибунах «Баскет-холла» и надеемся порадовать их положительным результатом», — сказал центровой УНИКСа Артём Зебелин.

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