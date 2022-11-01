Названы сроки возвращения в строй травмированного капитана «Зенита» Андрея Зубкова
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Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Зубков не поможет команде в ноябрьских матчах. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». По сведениям источника, к тренировкам в общей группе Андрей должен приступить в начале декабря.
Зубков получил повреждение связок голеностопного сустава во встрече с красноярским «Енисеем», которая состоялась 18 октября.
Отмечается также, что травмированные Артём Клименко и Сергей Торопов близки к возвращению на паркет. Теоретически они могут принять участие в матче с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 1 ноября. Шансы на это 50/50.
Матч «Зенита» и ЦСКА начнётся в 20:00 по московскому времени.
«Зенит» в концовке уступил «Анадолу Эфес» в товарищеском турнире:
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