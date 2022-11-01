Джимми Батлер: «Майами» выиграет этот чёртов чемпионат

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о целях команды в этом сезоне. По мнению игрока, «Хит» одержат победу в чемпионате, несмотря на неудачное начало. «Майами» стартовал с двух побед и пяти поражений.
«Мы всё равно выиграем чемпионат, и мне без разницы, кто и что говорит по этому поводу. Считайтесь с нами. Мы выиграем этот чёртов чемпионат. Сто процентов. Мне плевать, что мы начали сезон с серией 2-5», — приводит слова Батлера NBACentral.
На данный момент «Майами» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. В предыдущем матче «Хит» уступили «Сакраменто Кингз» со счётом 113:119. Батлер в этой встрече набрал 13 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 1 ноября 2022
-
20:14
-
20:09
-
19:47
-
19:10
-
18:28
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:12
-
16:35
-
16:20
-
15:56
-
15:49
-
14:47
-
13:46
-
13:40
-
12:51
-
12:20
-
11:00
-
10:40
-
09:44
-
08:05
-
06:32
-
05:21
-
02:42
-
01:01
- 31 октября 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:09
-
21:52
-
21:27
-
21:23
-
20:49
-
19:55
-
18:30