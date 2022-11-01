Джимми Батлер: «Майами» выиграет этот чёртов чемпионат

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о целях команды в этом сезоне. По мнению игрока, «Хит» одержат победу в чемпионате, несмотря на неудачное начало. «Майами» стартовал с двух побед и пяти поражений.

«Мы всё равно выиграем чемпионат, и мне без разницы, кто и что говорит по этому поводу. Считайтесь с нами. Мы выиграем этот чёртов чемпионат. Сто процентов. Мне плевать, что мы начали сезон с серией 2-5», — приводит слова Батлера NBACentral.

На данный момент «Майами» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. В предыдущем матче «Хит» уступили «Сакраменто Кингз» со счётом 113:119. Батлер в этой встрече набрал 13 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.

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