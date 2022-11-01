«Бруклин» уволил Стива Нэша

48-летний канадский специалист Стив Нэш покинул пост главного тренера «Бруклин Нетс». Об этом информирует пресс-служба команды.
«Мы хотим поблагодарить Стива за всё, что он привнёс в нашу франшизу за последние два с лишним сезона. С тех пор как Стив стал главным тренером, он столкнулся с рядом беспрецедентных проблем, и мы искренне благодарны ему за терпение и смирение на протяжении всего его пребывания на этой должности. Это было чрезвычайно непростое решение, однако мы пришли к выводу, что на данный момент нам необходимы изменения. Мы желаем Стиву и его семье всего наилучшего в будущем», — сказал генеральный менеджер Шон Маркс.
«Нетс» начали новый сезон НБА с показателями 2-5. Нэш возглавлял команду с 2020 года. Отмечается, что решение по новому наставнику будет принято в ближайшее время.
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