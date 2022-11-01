Жена Грайнер эмоционально отреагировала на решение Мособлсуда по апелляции баскетболистки

Шерель Грайнер, жена арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, отреагировала на решение Мособлсуда признать законным изначальный приговор, вынесенный Бриттни. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. По итогам апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора.



«Я понимаю, что в каждой стране есть свои правила, но это просто абсурд. Преступление и наказание непропорциональны. В России есть люди, осуждённые за убийство, и срок у них намного меньше, чем у Бриттни, и для меня это просто какая-то бессмыслица.



Такая ситуация может случиться с кем угодно, и мы должны молиться, чтобы наша страна была таким государством, которое признаёт важность происходящего и действительно готово вернуть американцев домой», — приводит слова Шерель ABC News.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: