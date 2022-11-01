Эмил Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Его подопечные выиграли со счётом 85:80 (22:15, 27:20, 17:21, 19:24), добыв седьмую подряд победу в чемпионате.



«Поздравляю свою команду с победой. Это первая официальная игра с «Зенитом» в этом сезоне, и мы проводили её в гостях. В конце мы должны были контролировать матч лучше, но «Зенит» — хорошая команда, которая заставила нас сыграть так и сделать матч более интересным для болельщиков. Это начало сезона, до плей-офф очень много времени, но это очень важная победа для нас. Надеюсь, мы сможем дальше отталкиваться от неё», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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