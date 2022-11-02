«Тогда эта чушь закончится!» Эй Смит назвал кандидатов на должность наставника «Нетс»

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит отреагировал на решение «Бруклин Нетс» прекратить сотрудничество со Стивом Нэшем, который возглавлял команду с 2020 года. По мнению Эй Смита, сейчас «Бруклину» следует пригласить либо Име Удоку, либо Марка Джексона, который ранее возглавлял «Голден Стэйт Уорриорз».



«Грустно видеть, что Стив Нэш уходит из «Бруклин Нетс». Однако он оказался в безвыходной ситуации. Теперь «Нетс» нужно как можно скорее забрать Име Удоку. Прямо сейчас! Ведь «Селтикс» не хотят, чтобы он тренировал их команду. Удока или Марк Джексон. Тогда вся эта чушь наконец закончится!» — написал Эй Смит в своих социальных сетях.

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