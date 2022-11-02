Хавьер Паскуаль объяснил поражение «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Напомним, встреча закончилась со счётом 80:85. По мнению Паскуаля, «Зенит» оказался не готов из-за травм.
«Нужно поздравить ЦСКА, в этой игре они были лучше нас. Мы не были готовы играть, много травм. Соломон сыграл после одной тренировки и укола, Торопов всё ещё восстанавливается. Но спасибо им, что они помогли команде. Мы не смогли хорошо сыграть в защите, из-за травм сложно наигрывать это на тренировках. В конце мы играли получше — как в защите, так и в нападении, стали устойчивее морально, но в конце концов мы не смогли выиграть, хоть и могли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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