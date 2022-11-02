Кайри Ирвингу запретили общение с прессой на фоне скандальной публикации в соцсети

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс рассказал, что звёздному разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу запретили общение с прессой на предстоящем матче с «Чикаго Буллз». Такое ограничение вызвано недавней публикацией баскетболистом антисемитского фильма.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.

«Мы не хотим сейчас создавать лишний шум и решили дать ему время, чтобы отойти от этой ситуации. Но все понимают, что когда-то ему придётся ответить на эти вопросы», — приводит слова Маркса репортёр «Нетс» Эрик Слэйтер в своих соцсетях.

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