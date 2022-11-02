Кайри Ирвингу запретили общение с прессой на фоне скандальной публикации в соцсети
Поделиться
Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс рассказал, что звёздному разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу запретили общение с прессой на предстоящем матче с «Чикаго Буллз». Такое ограничение вызвано недавней публикацией баскетболистом антисемитского фильма.
Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.
«Мы не хотим сейчас создавать лишний шум и решили дать ему время, чтобы отойти от этой ситуации. Но все понимают, что когда-то ему придётся ответить на эти вопросы», — приводит слова Маркса репортёр «Нетс» Эрик Слэйтер в своих соцсетях.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
00:56
-
00:49
-
00:09
-
00:01
- 1 ноября 2022
-
23:50
-
23:46
-
22:57
-
22:40
-
22:07
-
21:32
-
21:13
-
20:54
-
20:14
-
20:09
-
19:47
-
19:10
-
18:28
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:12
-
16:35
-
16:20
-
15:56
-
15:49
-
14:47
-
13:46
-
13:40
-
12:51
-
12:20
-
11:00
-
10:40
-
09:44
-
08:05
-
06:32
Партнерский контент