Владимир Гомельский ответил на вопрос о проблемах «Клипперс» на старте сезона НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о неудачном старте «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнем сезоне НБА. На данный момент клуб занимает 12-е место в Западной конференции. Команда одержала три победы и потерпела четыре поражения.
«В чём проблема «Клипперс»? Я посмотрел две игры в текущем сезоне. Очень заметно, что Кавай очень далёк от своей лучшей формы. Однако тренер старается «разыграть» своего лидера, предоставляя ему и время, и свободу действий в атаке. По-прежнему старателен Зубац, он приносит определённую пользу, но равноценной замены ему в команде нет. Игра Морриса в защите оставляет желать лучшего. Уолл в роли шестого игрока может стать дополнительным фактором, но пока им не стал. Только игра Джорджа не вызывает нареканий. Думаю, что по ходу сезона «Клипперс» будут прибавлять», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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